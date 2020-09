Thom Yorke dei Radiohead si sposa oggi in Italia. Tutte le informazioni

Thom Yorke. Il famoso leader dello storico gruppo inglese Radiohead sposa oggi in Italia insieme la sua fidanzata Dajana Roncione

Classe 1984, nata a Palermo, è Dajana Roncione la compagna del celebre cantautore e compositore leader dei Radiohead, Thom Yorke, 52 anni.

Il gruppo inglese si formò nel 1985, quando la ragazza aveva sono un anno. Caratterizzato da sonorità rock sperimentali, ha avuto un successo planetario. Canzoni come Creep, Karma Police, No Surprises, Paranoid Android sono considerate immortali e veri e propri inni per un’intera generazione.

Thom Yorke è stato già sposato con Rachel Owen; una storia lunga 23 anni dalla quale sono nati due figli: Noah, nato nel 2001 e Agnes Mair, nata nel 2004 . Rachel è morta di cancro nel 2016 anche se i due avevano avviato la separazione poco prima.

LEGGI ANCHE -> Harry Styles, non solo musica: nuovo ruolo in un prossimo film

Thom Yorke dei Radiohead. Dove si svolgerà il matrimonio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radiohead (@radiohead) in data: 15 Apr 2020 alle ore 10:08 PDT

Molto riservato, il leader dei Radiohead non ama stare sulle pagine delle cronache rosa dei giornali scandalistici. Subito dopo la fine del matrimonio e la perdita della consorte ha conosciuto Dajana Roncione, attrice.

La ragazza ha recitato ne Il grande sogno di Michele Placido e in Baarìa di Giuseppe Tornatore, entrambi del 2009. Ultimamente l’abbiamo vista nei panni di Loredana Bertè nella fiction RAI Io sono Mia.

Visualizza questo post su Instagram data: 18 Mag 2020 alle ore 10:54 PDT

I due si sposeranno oggi, 19 settembre, a Villa Valguarnera a Bagheria. Il luogo prescelto è stato utilizzato come set cinematografico in diversi film come La dea fortuna di Ferzan Ozpetek e L’amore coniugale di Dacia Maraini.

LEGGI ANCHE -> Marilyn Manson, il nuovo singolo Don’t Chase the Dead: “Sembra la fine del mondo”

I due vivono in Inghilteraa, tuttavia Thom Yorke ha dichiarato: “Nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia globale, siamo orgogliosi e felici di sposarci qui in Sicilia. E’ il luogo natale di Dajana. È cresciuta a Monreale, camminava per andare a scuola davanti al suo meraviglioso duomo ogni mattina. Molti amici e parenti sono lì”.

Tra gli invitati ci saranno sicuramente numerosi volti del jet set nostrano ed internazionale. Il rito nuziale verrà celebrato da Claudio Bocca, sacerdote toscano di fede anglicana.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter