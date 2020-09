Tommaso Zorzi, il suo ex risponde dopo la diretta: “Tutte bugie”. Ieri, durante la diretta del Grande Fratello, Tommaso ha detto un po’ di cose sul suo ex fidanzato e lui ha lanciato una frecciatina su Instagram

Tommaso Zorzi è già uno dei preferiti della casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente durante questi giorni ha parlato della sua vita, della sua famiglia, del suo passato e anche dei suoi ex. In particolar modo uno molto importante: Iconize, Marco Ferrero. I due sono stati insieme per sei mesi due anni fa e della loro storia si è parlato molto e continua a parlarsi ancora.

Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello ha parlato del suo ex Iconize: la frecciatina su Instagram

“Erano sei anni che non mi veniva la febbre, per venirmi la febbre, significa che qualcuno è andato a parlare da Barbara D’Urso” ha detto Tommaso questa settimana, riferendosi proprio a lui che davvero si è recato nel programma pomeridiano per parlare della loro storia. Durante la puntata Tommaso ha avuto modo di aprire l’argomento e di lanciare un messaggio al suo ex: gli ha detto di non volerne più sapere niente di lui. Alla fine, la risposta di Marco sembra essere arrivata: non ha fatto nomi ma pare che parli proprio di lui, nella sua ultima storia di Instagram.

“Diciamo bugie quando abbiamo paura… paura di ciò che non conosciamo, paura di ciò che gli altri penseranno, paura di quello che potrebbe scoprire di noi. Ma ogni volta che diciamo una bugia, la cosa che temiamo diventa più forte”.