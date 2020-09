Verissimo, dalla Bertè a Gaia Gozzi: tutti gli ospiti della seconda puntata

Oggi, sabato 19 settembre, andrà in onda la seconda puntata di Verissimo: chi saranno gli ospiti che faranno visita a Silvia Toffanin? Tutti i nomi

Silvia Toffanin torna oggi, sabato 19 settembre, con la seconda puntata di Verissimo che ha ripreso il suo posto nel palinsesto di Canale 5. In uno studio rivisitato per rispettare le norme anti Covid, come quella della distanza, la conduttrice intratterrà il pubblico scambiando quattro chiacchiere con alcuni volti noti che si racconteranno in uno dei salottini più famosi della televisione. Ecco chi ci sarà oggi a partire dalle ore 16.

Gli ospiti della seconda puntata di Verissimo

È raro che questo personaggio rilasci interviste, essendo una persona parecchio riservata. Ma Tomaso Trussardi ha deciso di partecipare a Verissimo e parlerà con Silvia Toffanin della sua vita e carriera. Non solo racconterà il suo rapporto con la moglie Michelle Hunziker, dalla quale ha avuto due figlie, ma tratterà anche un tema molto delicato ossia quello della scomparsa del fratello. Un’intervista che farà emozionare il pubblico.

Ci sarà nuovamente Alessia Marcuzzi che la scorsa settimana si è collegata dalla Sardegna dove sono in corso le registrazioni di Temptation Island, la cui prima puntata è andata in onda lo scorso mercoledì. Questa settimana l’argomento la toccherà più da vicino, sembra infatti che la conduttrice romperà il silenzio sul gossip dell’estate che l’ha vista coinvolta nella rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Ci saranno anche tre artisti: Loredana Bertè che festeggia i suoi 70 anni e porterà in scena ancora una volta la sua personalità rock, uno dei componenti storici dei Pooh Roby Facchinetti e infine la giovane Gaia Gozzi. La vincitrice dell’ultima edizione di Amici che dopo essersi conquistata un posto tra i tormentoni dell’estate con la sua “Chega“, ha presentato nelle ultime settimane il nuovo singolo “Coco Chanel“.

