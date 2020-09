Vite al limite. Liz Evans, 327 kg. Un’ infanzia da incubo

Vite al Limite. La trasmissione in onda sul canale 31, Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Liz

Protagonista della terza puntata della sesta stagione di Vite al Limite è Liz Evans, 35 anni, proveniente dalla città di Freeport, Texas; peso iniziale di 327 kg.

Come in un copione già letto, anche Liz, partecipando a My 600-lb Life (titolo originale della trasmissione), ha lottato affrontato un’infanzia terribile che l’ha poi condotta a malsane abitudini di vita. Abusata sessualmente all’età di 6 anni da un amico di famiglia, non riusciva a decodificare quanto accaduto, non ce l’ha fatta nemmeno a dirlo. Si è quindi rufugiata nel cibo.

Liz doveva combattere anche con una disfunzione fisica poiché nata con un osso ricurvo nelle gambe che non le permetteva una corretta mobilità.

Non si è data per vinta e ha deciso di recarsi a Houston per trovare una soluzione alla sua obesità affidandosi alle curedel chirurgo bariatrico Nowzaradan.

Vite al Limite. Liz Evans, che fine ha fatto

Il percorso di Liz è stato molto tortuoso. Oltre ad affrontare uno stretto regime dietetico ha dovuto subire anche un’operazione per eliminare il linfedema ad entrambe le gambe , sedute psichiatriche per curare la sua depressione e trattamenti fisioterapici per rimetterla in piedi.

Ha continuato a fare su e giù di peso; questo ha allontanato il momento in cui ha avuto il via libera per l’operazione di bypass gastrico, avvenuta solo in un secondo momento, quando la donna ha ritrovato la giusta motivazione e la retta via verso la salute.

A fine puntata sappiamo che in 12 mesi ha perso ben 160 kg, arrivando al peso di 167 kg. Decisamente ancora tanti ma ha fatto enormi progressi. Liz non usa molti i suoi canali social, non ci sono aggiornamenti sul suo stato fisico. Sappiamo solo che sta bene e sta continuando il suo percorso.

