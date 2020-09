Accoltella la moglie candidata alle comunali del paese e si suicida

Lui chirurgo 70enne, si è gettato dal quinto piano della loro abitazione ed è morto sul colpo. Paola Lombardo è in prognosi riservata

AVEZZANO (L’AQUILA) – Una tragedia inimmaginabile che ha gettato la città di Avezzano nello sconforto più totale. Vittorio Emi, medico cardiologo 70enne molto conosciuto nella zona ha tentato di uccidere con un coltello sua moglie Paola Lombardo di 63 anni, commerciante di una profumeria e attualmente candidata al consiglio comunale del comune di Marsica, e poi si è lanciato dal quinto piano della loro abitazione. L’uomo è morto nell’impatto, mentre la donna è in fin di vita ricoverata in ospedale.

Il tragico evento, questa mattina in una delle vie centrali di Avezzano, in provincia dell’Aquila anche se solo in queste ore sta trapelando la notizia. I coniugi erano in casa quanto l’uomo ha aggredito la donna con almeno tre coltellate prima di lanciarsi nel vuoto.

Prognosi riservata per Paola Lombardo, in corso gli accertamenti

Vittorio è morto nello schianto, Paola invece, proprietaria della profumeria Iride in via Corradini, lotta tra la vita e la morte all’ospedale di Avezzano dove è stata ricoverata d’urgenza. La prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuto prontamente i carabinieri di Avezzano, coordinati dal Capitano Luigi Strianese, per ricostruire la dinamica dell’accaduto oltre al soccorso del 118.

Paola si presentava alle elezioni con questo slogan elettorale: “Sono Paola Lombardo mi presento come candidata con l’intento deliberato di fare politica, ma con il semplice titolo di cittadina avezzanese attiva nel commercio da molti anni. Non ho trascorsi nella politica, avendo dedicato tutta la mia vita alla famiglia e al mio lavoro, che tuttora svolgo con passione ed energia e che mi ha insegnato a conoscere le persone e a capirne i desideri e le esigenze“.

