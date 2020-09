Alba Parietti parla di Francesco nel Grande Fratello: “Non è più mio figlio. Da oggi in poi, è soltanto Francesco, un ragazzo pieno di talenti e che avrete molto di scoprire”

Francesco Maria Oppini, figlio di Alba Parietti, è uno dei nuovi concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. E ha già conquistato il pubblico da casa. Figlio d’arte, ha dimostrato di essere un ragazzo molto simpatico e che non ha assolutamente bisogno dell’ombra di sua madre per brillare, anzi. Sta già diventando uno dei preferiti nella casa, senza dubbio.

Francesco Oppini entra nella casa del Grande Fratello Vip e arriva la telefonata da mamma Alba Parietti

Appena ha messo piede nella casa venerdì sera è arrivata la telefonata della madre in diretta: “Da oggi Francesco Oppini non è più mio figlio, ma solo Francesco Oppini. Da questo momento in poi dimostrerà di essere un ragazzo pieno di talento e che merita davvero”. I due sono molto, molto legati, e Francesco nella casa non ha sprecato occasione per raccontare ai suoi compagni quanto sia morboso l’amore di sua madre. Infatti ha detto: “se la fate entrare nella casa, scappo io”. Alba è una madre molto premurosa e “invadente”, c’è un rapporto odio e amore tra di loro, ma Francesco è molto legato e le vuole molto bene.

E Alba alla fine ha dimostrato di aver ragione: il suo Francesco è un ragazzo molto simpatico e brillante, che in poco tempo ha conquistato i telespettatori.