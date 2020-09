Ballando con le Stelle. Pubblico da casa ingannato: “Non siamo scemi”

Ballando con le Stelle. Avvio alla quindicesima stagione del popolare programma di Rai Uno. Un particolare non è sfuggito al pubblico a casa

La quindicesima stagione del celebre programma di Rai Uno, Ballando con le Stelle, ha preso il via ieri. Sarà un’edizione davvero particolare. Il debutto era previsto per marzo scorso. A causa della pandemia da Coronavirus, tutta la macchina organizzativa ha dovuto tardare di parecchi mesi partendo definitivamente il 19 settembre. Inoltre si potrà votare solo tramite preferenza sui social , quindi su Facebook, Twitter, Instagram mettendo un like ai post delle varie coppie sulle pagine ufficiali della trasmissione.

La storica conduttrice, Milly Carlucci, è apparsa impeccabile e raggiante come sempre: capelli sciolti e lisci, look total white con top dalle maniche a sbuffo e pantaloni dal taglio morbido, impreziosito però da orecchini e un bracciale turchese. La giuria è divisa da barriere di plexiglass in rispetto delle norme anti covid.

Visualizza questo post su Instagram G Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci) in data: 19 Set 2020 alle ore 3:53 PDT

Un particolare strano ha fatto insorgere le persone sul web.

Ballando con le Stelle. “Ma ci hanno preso per scemi?”

Un particolare non è sfuggito ad attenti spettatori da casa. Per le norme anti covid era impossibile avere infatti un pubblico presente in studio. Per ovviare a questo spiacevole inconveniente, è stata accolta una piccola platea in uno studio adiacente con il pubblico distanziato. Con applausi e fischi hanno commentato lo svolgimento della gara.

Milly annuncia il pubblico, a distanza ma presente. In realtà sono una decina di persone riprodotte più volte sullo schermo (vedete la stessa signora con le braccia alzate o quella con la camicetta che non applaude): piccoli effetti speciali (non riusciti) #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/ViI4ugBnwa — Paolo Sutera (@PaoloSutera) September 19, 2020

Quello che è stato mostrato sugli schermi in realtà è ben diverso. Grazie ad un espediente grafico, gli autori hanno avvicinato le persone e le hanno quadruplicate di numero con un effetto copia / incolla.

Possiamo evitare questo orrore del pubblico specchiato per 4? Non siamo scemi ragazzi. Ieri a Tale e quale perlomeno sono stati più onesti. #BallandoConLeStelle — LALLERO (@see_lallero) September 19, 2020

Alcuni da casa non hanno gradito il gesto, sentendosi presi in giro. Anche Carlo Conti in Tale e Quale Show ha optato per una simile misura. Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip ha dimezzato invece la presenza delle persone in studio, mettendo palloncini a forma di cuore nei posti vacanti.

