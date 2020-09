Barbara Pedrotti, da Misano in versione cowgirl, splendida – FOTO

Conosciuta per la trasmissione Bwin, Barbara Pedrotti è una giornalista sportiva nota ai tanti spettatori di Sky. Oggi direttamente dal circuito di Misano

Barbara Pedrotti classe 1982 nasce vicino al Lago di Garda, a Rovereto in provincia di Trento. Su Instagram Barbara Pedrotti possiede 265mila followers che la seguono costantemente e con cui lei cerca di interagire il più possibile, postando storie e foto non solo inerenti al suo lavoro come giornalista di Sky Sport ma anche alla sua quotidianità, soprattutto con gli amati cani Poppy e Pepe.

LEGGI ANCHE -> Naike Rivelli con Ornella Muti tra uva e tini per un progetto top secret – VIDEO

Sono tante le foto che testimoniano l’amore per lo sport di Barbara. La ragazza, infatti, ha sempre seguito la propria passione sportiva nonostante i problemi al ginocchio che ha avuto che le ha impedito di sfondare nel campo delle corse moto dove avrebbe voluto brillare. Tuttavia è riuscita ad eccellere nel campo del giornalista sportivo.

Barbara Pedrotti, direttamente da Misano con furore