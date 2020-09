Can Yaman, pettorali in bella vista: camicia slacciata e toglie il fiato FOTO

Can Yaman, pettorali in bella vista: camicia slacciata e toglie il fiato. L’attore di Daydreamer continua a far sognare il suo pubblico con gli scatti su Instagram

Can Yaman è sicuramente l’attore dell’anno. Conoscete qualcuno che ha riscosso più successo di lui? Tutto è cominciato quando la Mediaset ha deciso di mandare in onda, anche quest’anno, una serie tv turca. E Daydreamer ha avuto davvero tantissimo successo quest’estate, al punto tale che siamo a fine settembre e lo stanno ancora mandando in onda nei weekend. Gli scorsi anni, invece, le serie mandate in onda venivano interrotte per dare spazio soltanto al ritorno di Uomini e Donne.

Can Yaman spettacolare nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul profilo Instagram

Can è l’attore protagonista di Daydreamer, ma prima di fare questo lavoro, faceva qualcosa di completamente diverso. Aveva infatti studiato per anni per diventare avvocato: dopo essersi laureato con il massimo dei voti, aveva intrapreso la sua carriera. Purtroppo, però, solo allora si è reso conto che non voleva fare questo per il resto della sua vita. E così ha deciso di cominciare a fare i provini per fare l’attore, si è messo in gioco e alla fine ce l’ha fatta: ha decisamente trovato la sua strada.

L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ha avuto tantissimi likes e commenti di apprezzamento. Intanto oggi sono andate in onda altre due puntate della famosissima serie che sta appassionando gli italiani da giugno a questa parte.