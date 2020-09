Domenica In, Mara Venier: “Sei il mio attore preferito, ti amo!”

Pierfrancesco Favino, attore amatissimo, a Domenica In confessa l’amore per la sua famiglia ma troviamo una Mara Venier scatenata che entusiasma tutti

Pierfrancesco Favino oggi ha scelto di confessarsi a Mara Venier a Domenica In, in una lunga intervista in cui ha svelato l’amore per sua moglie Anna Ferzetti e per Greta e Lea, le bambine nate dalla loro unione.

Mara Venier però in questa seconda puntata di Domenica In si è scatenata con Pierfranesco Favino. L’attore recentemente ha ottenuto la Coppa Volpi come miglior attore a Venezia per il ruolo interpretato in “Padre Nostro” (il film aveva anche scatenato una piccola polemica con Matteo Salvini, che si era recato a Venezia seppur “non invitato”).

Alla vista dell’attore, Mara è letteralmente impazzita di gioia, urlando: “Non mi sembra vero, ti aspetto da anni. Mi voglio allargare, sei il mio attore preferito: io ti amo! Anna, scusami però glielo dovevo dire”, riferendosi alla moglie dell’attore Anna Ferzetti.

L’amatissima conduttrice Rai ovviamente si è mantenuta a debita distanza dall’attore come prevedono le normative anti Covid. Mara Venier però si trattiene a stento dall’abbracciare Favino che rimane sempre a distanza di sicurezza, ma sorride compiaciuto dalla reazione di lei.

Pierfrancesco Favino, racconta l’amore per la moglie Anna