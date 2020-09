Elena Morali ha condiviso uno scatto stupefacente sui social: la nativa di Bergamo indossa un vestitino sexy e sfodera un décolleté da urlo.

Elena Morali è sempre più sensuale sui social network: la showgirl continua a postare foto paradisiache sui social mettendo in mostra il suo corpo da urlo. La ragazza ha raggiunto la popolarità in televisione prendendo parte a programmi come ‘La Pupa e il Secchione’ e ‘L’isola dei famosi’. La 30enne è anche una stella indiscussa del web: il suo account vanta 1,2 milioni di follower su Instagram. Elena, poco fa, ha postato una fotografia incredibile sui social: l’outfit è meraviglioso e lei è una esplosione di sensualità.

Lo straordinario scatto di Elena Morali: décolleté da infarto