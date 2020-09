Il gesto di Trussardi che ha mandato Michelle Hunziker su tutte le furie

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono una delle coppie più solide del panorama televisivo italiano. E tuttavia, anche tra di loro c’è qualche screzio.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono sposati dal 2014 ed hanno due figlie, Sole e Celeste, rispettivamente di 7 e 5 anni. Tra i due c’è un legame forte, una chimica instancabile. Si sono “salvati a vicenda”, come spesso tendono a ricordare. Lei era appena uscita da un periodo molto buio, dopo il coinvolgimento con una setta che le aveva rovinato la vita; lui aveva alle spalle una serie di lutti familiari che gli erano rimasti impressi “come cicatrici”. Nella puntata di Verissimo di sabato scorso Trussardi ha rivelato quanto l’incontro “fortuito” con Michelle sia stato un toccasana per lui. “Adesso sono un uomo felice” ha ammesso. Ma da una recente intervista della Hunziker a Sorrisi e Canzoni TV scopriamo che i problemi arrivano anche in Paradiso. Un gesto di Trussardi, in particolare, ha fatto arrabbiare la moglie. Clicca su “successivo” per scoprirlo!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tomaso Trussardi, il dramma che ha dentro raccontato a Verissimo