GF Vip, Elettra Lamborghini vs Tommaso Zorzi: “Non è mai successo”. L’influencer durante la puntata di venerdì sera ha raccontato che lui e la cantante si sono allontanati

Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei personaggi preferiti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa ha avuto modo di raccontare la sua vita, dei suoi ex fidanzati e delle sue delusioni d’amore. Ha parlato molto di Iconize, Marco Ferrero, il suo ex fidanzato di due anni fa per cui ha sofferto molto. Ha rivelato nella casa di non sopportare il suo esibizionismo e, di essere consapevole, che il ragazzo avrebbe cercato in ogni modo di sfruttare questa sua popolarità ora che è nella casa più spiata d’Italia.

Elettra Lamborghini risponde a quello che ha detto Tommaso Zorzi venerdì durante la puntata del Grande Fratello Vip

In confessionale, durante la puntata di venerdì, ha raccontato che Marco gli ha fatto terra bruciata attorno. Che tante persone che sentiva, non lo vogliono più vedere perché ora sono amici di lui. E tra questi ha citato Elettra Lamborghini: “Eravamo molto amici, ora non ci sentiamo più” ha rivelato Tommaso, con una punta di rammarico. Così in tanti hanno chiesto ad Elettra cosa volesse dire Tommaso e lei ha risposto dicendo che tra i due non c’è mai stata alcuna lite, anzi, che semplicemente si sentono più sporadicamente.

Eppure i due non si seguono più su Instagram. Questo cosa vorrà dire?