Grande Fratello, Denis Dosio aggredito: il web lo sostiene e si ricrede. L’influencer sta facendo cambiare idea a tutti i suoi famosi haters che lo hanno aggredito verbalmente e fisicamente

Denis Dosio è uno dei nuovi concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Un’entrata molto discussa, in quanto il suo personaggio ha tantissimi haters sul web. Ha appena compiuto 19 anni e oramai da un paio di anni a questa parte ha tantissima gente che lo critica per i tipo di video che fa. Nella casa, però, ha dimostrato subito di essere un ragazzo che ha sofferto molto e tra l’altro è molto intelligente.

Denis Dosio fa ricredere tutti nella casa del Grande Fratello Vip, raccontando la sua esperienza di vita

Oggi pomeriggio ha raccontato com’è nato il fenomeno del suo personaggio sul web. Ha raccontato che quando aveva 14 anni stava molto male, che a scuola lo bullizzavano per il suo aspetto fisico e per i suoi modi di fare. E che è stato chiuso in casa per tantissimo tempo perché non riusciva più ad uscire. Ha cominciato a fare video come valvola di sfogo e, verso i 17 anni, è scoppiato il fenomeno “Dosio”. Sul web è stato pesantemente criticato ed è stato molto male quando ha visto sua madre piangere nel leggere le cattiverie che gli scrivevano sul web. Ha toccato il fondo quando, in un locale, è stato aggredito con un bicchiere di vetro. Nel raccontare questo episodio è scoppiato in lacrime.

Sul web sono tutti dalla sua parte: “Mi sono molto ricreduta su Denis, è un ragazzo intelligente e mi pento di tutto. Abbiamo fatto vero e proprio cyber bullismo su di lui e stiamo parlando di un ragazzino, non è bello. Dovremmo scusarci tutti con lui”.