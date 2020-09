Jasmine Carrisi apre le porte della sua cameretta, un sogno – FOTO

Jasmine Carrisi mostra ai follower la sua cameretta. La stanza è un sogno, i fans gradiscono molto.

Jasmine, la piccola Carrisi ha dichiarato in più occasioni di voler intraprendere il mondo della musica. Sogno che si è avverato di recente per la giovane, il suo singolo infatti sta avendo dei buoni risultati. Tuttavia, come la stessa ha ribadito, portare quel cognome può risultare scomodo, Albano si sa è apprezzatissimo non solo in Italia e questo potrebbe creare non pochi paragoni. Inoltre il popolo del web si schiera tra sostenitori ed haters, i leoni da tastiera che scrivono spesso delle cose poche carine nei confronti della bella Jasmine.

Come ogni ragazza della sua età, Jasmine è molto attiva sui social, Instagram in particolare. Sul suo profilo social foto e video che la giovane condivide con i suoi follower. Aspetti anche di vita quotidiana come questo scatto che ha subito suscitato tanta curiosità.

Jasmine Carrisi, i dubbi che ruotano attorno alla foto

Nonostante questa foto l’abbia scattata poche ore fa Jasmine e inserita tra le storie di Instagram, molti hanno notato dei dettagli sulla genuinità della foto: le magliette delle squadre di calcio appese sul muro, i palloni riposti nel mobile sotto il televisore…sono elementi che fanno pensare che forse quella non sia proprio una stanza per ragazze. Ma la cosa che è stata subito notata è che quella stanza è diversa da quella mostrata a Domenica Live, dove dominava il rosa e comunque c’erano altri elementi d’arredo quale lo specchio grande, il lampadario nero ed un parquet per tutta la stanza.

In quest’ultimo scatto invece vi è un letto a due piazze un divano bianco. Sembra in effetti una stanza nuova.

