La confessione choc di Valentina Persia a Domenica Live

Valentina Persia ha sofferto di depressione post partum e ha raccontato di non aver provato subito la gioia della maternità: “Mi sono sentita in colpa”

Con la sua comicità è entrata nel cuore degli italiani, lasciando il segno nel mondo dello spettacolo tra cabaret e barzellette. Parliamo di Valentina Persia, intervistata oggi a Domenica Live da Barbara D’Urso rilasciando una confessione choc sulla sua vita privata.

È famosa come cabarettista, attrice e ballerina (ha praticato danza per 24 anni) ed è uno dei volti più amati dello show “La sai l’ultima?”, in cui ha debuttato nel 1994 sotto la direzione di Pippo Franco. Dopo il diploma di recitazione, ha partecipato alla trasmissione “Saxa Rubra”, con Zuzzurro e Gaspare, passando poi a diventare parte del cast fisso di “Sotto a chi tocca”.

Valentina Persia in un’intervista rilasciata nel 2019 aveva già dichiarato di essere single, sottolineando le difficoltà di crescere due figli da sola senza un compagno stabile nella sia vita.

Valentina Persia: “Mi sono sentita inadatta e sola”