Naike Rivelli con Ornella Muti tra uva e tini per un progetto top secret – VIDEO

Irriverente e sfrontata Naike Rivelli condivide su Instagram nuovi scatti con la madre Ornella Muti impegnate a vendemmiare. Nuovo progetto in incognito

Naike Rivelli ama stare al centro dell’attenzione e ce ne ha dato dimostrazione in diverse situazioni, come attrice e mamma fa parlare di sé mettendosi a nudo sui social, soprattutto nella sua pagina Instagram che al momento vanta ben 288mila follower.

La irriverente Naike Rivelli, figlia dell’amata Ornella Muti, dopo la sua personale battaglia contro le influencer e il suo sfottò passa dall’abbigliamento di brand super lusso, alle vacanze sfrenate in posti esotici è passata fino alla cucina e i ristoranti stellati pubblicando video con l’hashtag #foodporn in cui prende di mira chi non è in grado di cucinare in casa neppure un piatto di pasta al pomodoro.

Ora però Naike lancia un nuovo progetto su Instagram che coinvolge anche la madre Ornella Muti, abbiamo solo alcuni scatti ma rimane tutto top secret.

Naike Rivelli, la vendemmia con Ornella su Instagram