Ornella Muti, lo scatto di 40 anni fa sul set di un famoso film

Sul profilo di Ornella Muti compare uno scatto di molti anni fa. Era il 1980, in una Londra piovosa e l’attrice era sul set di un famoso film.

Quarant’anni dopo l’uscita di Flash Gordon, Ornella Muti condivide uno scatto dal set in compagnia di Melody Anderson. L’attrice che ha fatto sognare migliaia di italiani, ripercorre spesso i suoi anni giovanili, pubblicando foto che la ritraggono spensierata e bellissima, al lavoro per la realizzazione delle più disparate pellicole cinematografiche. Nello scatto appena comparso sui social, le due attrici indossano pesanti cappotti invernali e sorridono entrambe al misterioso fotografo. Clicca su “successivo” per vederlo!

Ornella Muti, lo scatto sul set di Flash Gordon