Suburra 3, facciamo il punto: tutto quello che sappiamo

L’uscita di Suburra 3 è alle porte: facciamo il punto su tutto quello che sappiamo della nuova, attesissima stagione targata Netflix.

Finalmente è ufficiale: la terza stagione di Suburra ha un data di uscita. Sembra solo ieri quando i fan della serie chiedevano a gran voce una nuova stagione, non del tutto sicuri che gli sarebbe stata concessa. Dopo più di un anno di attesa -ed un notevole pressing psicologico-, Netflix ha rilasciato la data tanto attesa. Insieme ad essa è stato condiviso anche un teaser carico di tensione. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo capitolo della serie.

Suburra, terza stagione: quello che sappiamo

La terza stagione di Suburra uscirà il 30 ottobre su Netflix. La serie sarà dunque visibile in tutti i paesi in cui è attiva l piattaforma. La trama riprenderà dal suicidio di Lele, dove si era precedentemente interrotta, e seguirà itinerari inediti, attraverso i quali il mondo “sotterraneo” e quello “alto” entreranno sempre più in contatto, fino a collidere. Secondo le prime indiscrezioni, la stagione si aprirà con l’inatteso risveglio di Manfredi, capo del clan Anacleti. L’uomo era in coma e ad alcuni avrebbe fatto comodo che ci restasse.

Un capitolo davvero intenso, quello che attende gli spettatori di Suburra. La serie, infatti, porterà il suo pubblico tra le strade di Roma (e non solo), sempre più a fondo negli intrighi della criminalità organizzata. Dal teaser rilasciato da Netflix appare chiaro come sia ormai giunta la resa dei conti: Aureliano è rimasto solo e di fronte a lui si aprono strade che non avrebbe mai creduto di poter percorrere.

