Uomini e Donne, tronista sceglie dopo 3 puntate: record nella storia del programma. Stiamo parlando di Jessica, che ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine

Record nella storia di Uomini e Donne: Jessica ha già scelto e la sua scelta è ricaduta su Davide. Lo aveva detto che non avrebbe avuto esitazioni a scegliere la persona giusta al primo momento, e così ha fatto. Non l’è servito aspettare ancora per capire di voler uscire dal programma con lui e provare a cominciare una nuova vita, con un compagno e tutto il resto.

D’altronde Davide lo aveva detto: con Jessica è stato un colpo di fulmine. Poi si sono trovati bene in esterna e hanno continuato ad uscire. Da subito ci sono state le prime gelosie, da entrambe le parti. Sia quando Jessica provava ad uscire con qualche altro corteggiatore e sia quando Davide ha espresso la sua curiosità per Sophie, la tronista di diciotto anni che ha conquistato il pubblico. Dopo solo tre puntate Jessica ha deciso di fare la sua scelta e non farselo più scappare: i due sono tornati a casa insieme.

Il web ha espresso subito la sua gioia per la tronista. Era palese che tra di loro fosse nato subito qualcosa di molto forte ed è giusto che abbia scelto.