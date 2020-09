Zodiaco. Quali gli uomini più fedeli? La classifica in base al segno

Zodiaco. Quali gli uomini più fedeli secondo il segno di appartenenza? Scopriamo insieme la classifica astrologica

Avete mai pensato che la fedeltà possa essere una caratteristica dettata anche dall’asrtologia? Ci sono persone che riescono ad essere meno tentati rispetto agli altri in base al proprio senso di appartenenza. Scopriamo quali sono i segni più o meno virtuosi in tal senso.

Toro

Il segno più fedele dello zodiaco. Abbiate massima fiducia in una persona del segno del Toro, il suo amore è saldo e non è per nulla incline al tradimento.

Ariete

Secondi in classifica gli Ariete. Non male come posizione. Se vi giurano amore eterno potete essere sicuri che non si tratta di un raggiro, sarete sempre al primo posto.

Bilancia

Terza posizione per i Bilancia, il segno della giustizia, potevate aspettarvi qualcosa di diverso? Alti e bassi non li porteranno mai a vacillare e a mettere a repentaglio un legame solido.

