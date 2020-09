Asia Argento compie 45 anni, dedica speciale da parte di Morgan

Ieri Asia Argento ha compito gli anni, tanti sono gli auguri ricevuti per la musicista e attrice, ma sui social Morgan le fa una dedica speciale

Asia Argento ieri ha compiuto 45 anni il 20 settembre. Li ha festeggiati proprio mentre in questi giorni è uscita la notizia della partecipazione della figlia Anna Lou Castoldi, di 19 anni, tra i protagonisti di Baby 3, nuova stagione della serie scandalo di Netflix. Per il suo compleanno, Asia Argento ha optato per una serata in discoteca in compagnia di tantissimi amici, come testimonia il video postato sulla sua pagina Instagram.

Per Asia però sono giunti anche degli auguri inaspettati sui social, questa volta da parte dell’ex compagno Morgan che ha sfruttato il doppio compleanno di un’amica in comune per ricordarla. Parliamo di Loredana Berté, che nella stessa data compie 70 anni. L’artista ne approfitta per pubblicare sui social una dedica per entrambe, che sono amiche di una vita: “Diverse tra loro, ma amiche, entrambe ‘rock’, anticonvenzionali, belle ed esteticamente leader“.

Il pensiero per Asia Argento e Loredana Bertè