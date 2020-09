Asia Argento e Morgan, avete mai visto la figlia? 19 anni, bellissima FOTO

Asia Argento e Morgan, avete mai visto la figlia? 19 anni, bellissima. Si chiama Anna Lou, in onore della sorella di Asia scomparsa troppo giovane. Ieri ospite a Live Non è la D’Urso

Asia Argento e Morgan resteranno legati per sempre grazie ad Anna Lou. La figlia che hanno avuto insieme, oggi ha 19 anni ed è un’aspirante attrice. Ha infatti inaugurato la sua carriera recitando nella serie Netflix “Baby”, che ha riscosso un grandissimo successo qui in Italia. Giovanissima ma già un personaggio con un carattere molto forte e che fa discutere tanto. Lei, proprio come i suoi genitori, si fa scivolare tutto addosso.

Ieri la figlia di Asia Argento e Morgan ospite a Live non è la D’Urso: si chiama Anna Lou

Ieri, per la prima volta, è arrivata in televisione. Ospite di Barbara D’Urso a Live non è la D’Urso. Ha avuto modo di raccontare un po’ di cose della loro vita, della loro famiglia. Ha rivelato di somigliare tanto alla sua nonna materna e di andare molto d’accordo invece con Asia, che è come se fosse la sua migliore amica. Le due hanno poi visto il film della vita di Asia, creato in occasione del suo 45esimo compleanno.

Un momento molto emozionante che si porteranno entrambe dentro per sempre. Su Instagram la piccola Anna Lou ha già 50mila followers: è una vera e propria star del web, del tutto intenzionata a seguire le orme di mamma.