Ballando con le Stelle, oltre il ballo tanto gossip| Polemiche per la performance della Celentano

Ballando con le Stelle parte col botto: indiscrezioni sulle coppie, tra cui Isoardi Todaro e la risposta piccata di Celentano

Milly Carlucci è partita finalmente con il suo Ballando con le Stelle. Si sono aperte le danze, e non solo, per il programma tanto atteso e più volte rimandato prima per la pandemia e poi per via della positività di alcuni partecipanti, tra tutti Samuel Peron ancora non presente e Daniele Scardina.

Lungo discorso di apertura quello fatto dalla padrona di casa: “Sono stati mesi davvero duri. Abbiamo visto la sofferenza di fratelli e sorelle, è stato straziante – ha detto la Carlucci – Portiamo un po’ di sorriso a casa, non abbiamo uno di quei lavori che servono a salvare le vite. Siamo come giullari, serviamo a portare un sorriso. Ci metteremo il cuore completamente”.

E nella prima puntata oltre al ballo è stato protagonista anche il gossip e come al solito non sono mancate le polemiche.

Ballando con le Stelle: le coppie che fanno parlare di più

Tra le coppie più chiacchierate di questa stagione di Ballando con le Stelle ci sono sena dubbio Elisa Isoardi e il suo maestro Raimondo Todaro, single e paparazzati diverse volte insieme e anche in atteggiamenti affettuosi.

E così Selvaggia Lucarelli nel giudizio invita la Isoardi a concentrarsi sul ballo: “Toglierei tutta la parte di plastica, quella della coppia, del gioco fatto un po’ per i giornali. Quegli ammiccamenti” incalza la giornalista che poi invita la conduttrice a trovarsi “un fidanzato vero”. Dal canto sue la coppia sul palco, almeno per ora, non si sbilancia: “Se siamo fidanzati? Non vogliamo rispondere”, ha detto subito Todaro.

E poi c’è Rosalinda Celentano tra i concorrenti di questa edizione. La sua esibizione è stata tra le più attese. Il motivo? La sua performance con Tinna Hoffman che sostituisce per il momento il suo ballerino Samuel Peron, in attesa dell’ultimo esito per il Covid.

La figlia di Celentano ha voluto mettere a tacere proprio le polemiche nate per via di questa decisione, ricordando che l’arte come l’amore non hanno un sesso: “Ballo con una donna, è una polemica gratuita. Vogliono sempre mettere una targa, un numero, quello è omosessuale, quello è… – ha spiegato l’attrice – È una cosa che mi ha sempre fatto orrore. L’amore e l’arte non hanno un sesso. Sin da piccola avrei voluto un mondo senza sesso e avrei voluto nascere senza sesso”.

Il gossip non risparmia nemmeno Daniele Scardina. Di fronte alla giuria, Fabio Canino non ha usato giri di parole e la domanda per lui è stata secca: “Non sei più fidanzato con Diletta Leotta?”. Il pugile ha preferito non rispondere anche se la cosa è nota a tutti ormai.

