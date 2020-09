Belen Rodriguez, 36 anni e quella frase per il suo Stefano – FOTO

Belen Rodriguez, compleanno particolare per la showgirl in compagnia del suo nuovo compagno ma il pensiero va anche all’ex

Compleanno per Belen Rodriguez. L’argentina di cui si parla incessantemente tra le fila del gossip ieri ha spento le sue candeline in un’atmosfera che forse lo scorso anno non avrebbe nemmeno immaginato. Un compleanno diverso per la modella e presentatrice che lo festeggia al fianco del suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese. Pare che i due facciano ora sul serio e c’è chi parla anche di un tatuaggio in comune.

Belen si è lasciata indietro il passato e guarda al futuro, ma forse non del tutto. Non sono stati mesi facili per lei, lo sappiamo tutti. La sua ennesima separazione da Stefano De Martino è stata una mazzata che non si sarebbe aspettata. La loro storia che si era già interrotta una volta dopo il matrimonio nel 2013, era risbocciata lo scorso anno ma non ha avuto vita lunga. E quello che si è creato intorno a questa notizia lo sappiamo tutti.

Belen Rodriguez, a mezzanotte la canzone malinconica

Aspetta a mezzanotte Belen Rodriguez per salutare i suoi 35 anni e gettarsi tutti nel dimenticatoio. Vuole voltare pagina con questo anno in più al fianco del suo Antonino. Ma nonostante questo c’è un pensiero anche per il suo Stefano.

I fans più attenti avranno notato che aspettando la mezzanotte la showgirl ha intonato una melanconica canzone in spagnolo. “Me ne vado da quest’anno così” ha scritto nelle Instagram Stories Belen a corredo del video. Impossibile non pensare al suo ex, Stefano De Martino, che in questo anno passato ha segnato ancora una volta un solco importate nella vita di Belen. Un triste epilogo per una storia d’amore alquanto travagliata.

Ma qualche piccola nota triste, ci ha pensato a consolarla Spinalbese al suo fianco in questo giorno così importante. Il nuovo compagno di Belen è giovanissimo, soli 25 anni, undici meno di lei.

Su di lui non ci sono molte notizie, ma di certo vive e lavora a Milano. Parrucchiere di grande talento lavora in uno dei saloni più importanti di Milano, quello di Aldo Coppola, in Corso Garibaldi.

