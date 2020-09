Chi è Denis Dosio: vita e carriera del concorrente del Grande Fratello Vip. Entrato da pochi giorni e già amatissimo, ha conquistato il pubblico con la sua energia e vitalità

Il concorrente più giovane che sia mai entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Lo conoscono tutti per le sue foto sui social: 19 anni appena compiuti, Denis Dosio è già una star. Un vero e proprio influencer. Ha visto incrementare in maniera rapida i suoi followers quando il suo amico Luca Vitozzi ha tentato di entrare nel reality “Il Collegio”, che va in onda su Rai 2. Da lì ha approfittato e non si è più fermato.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO

Denis Dosio, il nuovo e amatissimo concorrente del Grande Fratello Vip

Nato a Forlì ma di origini brasiliane, ha frequentato l’ITC Carlo Matteucci della sua città e da qualche anno fa l’influencer su Instagram. La popolarità si è accentuata quando è stato invitato da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5: da lì ha conosciuto anche il mondo della televisione. Non è fidanzato, per questo le sue fans sperano ancora di fare colpo su di lui. Lui crede che l’amore arrivi quando meno te lo sapetti.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | la pettinatura che sconvolge Instagram | FOTO