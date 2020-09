Cristina D’Avena ancora più sexy, dopo il bikini arriva l’outfit da sera – FOTO

Cristina D’Avena ospite da Barbara D’urso si mostra ancora in versione sensuale. Abito nero e lungo e una scollatura da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Ciak… Si gira… Vi penso! 💗 📸 @mabivi2018 Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial) in data: 2 Set 2020 alle ore 11:31 PDT

Cristina D’Avena, sexy e bellissima come non l’avevamo mai vita. In questi ultimi giorni la cantante delle single dei cartoni animati è stata sull’onda delle critiche da parte di alcuni haters per via di alcune foto in bikini pubblicate su Instagram.

Fisico perfetto e forme da urlo che hanno fatto però indignare un po’ il web con molte critiche ad una foto in particolare, nella quale Cristina mostra il suo lato A prosperoso in bikini. “Ma Cristina, cosa fai? Vuoi lanciarti come femme fatale? Ma no, tu sei la fatina dei bambini, niente foto con te**e in bella vista, quelle lasciale fare alle starlettine dei social”, ha scritto una fan e da qui commenti uno dietro l’altro a raffica.

Così Cristina ieri sera a Live – Non è la D’urso ha risposto alle polemiche con una frase emblematica: “Io canto i Puffi, ma sono una donna”. E ha pienamente ragione. Nonostante i suoi 56 anni, è bella come il sole e ieri sera dalla D’urso lo ha dimostrato di nuovo.

LEGGI ANCHE -> Ballando con le Stelle, oltre il ballo tanto gossip| Polemiche per la performance della Celentano

Cristina D’Avena, meravigliosa in abito lungo