Diletta Leotta è devastante, seno in primo piano , fan in delirio – FOTO

Diletta Leotta è sempre più esplosiva sui social: la bella siciliana ama mettere in rete scatti provocanti e bollenti con il suo fisico esplosivo in bella mostra. Nel weekend appena trascorso è partito il campionato di serie A e i fan hanno finalmente potuto ammirarla sul campo. Prima dell’inizio di Verona-Roma, la Leotta ha indossato un outfit da capogiro con una minigonna con uno spacco profondo e gambe in bella mostra. Questo pomeriggio, invece, la giornalista ha catturato l’attenzione dei fan con stories superlative. In uno degli scatti, Diletta mostra in primissimo piano il suo prorompente seno.

Diletta Leotta piccante nella ‘storia’ su Instagram: che seno