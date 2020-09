Si andava al voto il 20 e 21 settembre per le Elezioni 2020 che riguardavano il referendum sul taglio dei parlamentari e le Regionali.

Le elezioni 2020 sono concluse, con il gong scattato alle ore 15:00 del 21 settembre. Si votava in tutta Italia per il referendum che riguardava la conferma o meno del taglio dei parlamentari tanto alla Camera quanto al Senato. Inoltre in sette Regioni (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto) si andava al voto per scegliere il nuovo governatore e relativa giunta per i prossimi 5 anni. Questa la situazione regione per regione nelle aree interessate per quanto riguarda la scelta del prossimo presidente.

Val d’Aosta. Ci sono 12 liste candidate per eleggere 35 consiglieri regionali, dopo le dimissioni del governatore Antonio Fosson. Spicca la scelta della Lega che corre da sola, distaccandosi dalla coalizione di destra con Fratelli d’Italia e Forza Italia. Concorrono insieme in Progetto Civico Progressista il PD, Europa Verde e Rete Civica.

Campania. Sfida a due tra Vincenzo De Luca del PD e Stefano Caldoro, sostenuto dalla coalizione della destra. Non sembra esserci storia, con il primo che va ampiamente verso una riconferma netta.

Liguria. Ha votato una media del 39,05% degli aventi diritto nella giornata di lunedì, molto più rispetto al 13,9% della domenica.

Toscana. Qui ci sono sette concorrenti e si procederà al ballottaggio se nessuno supererà la soglia minima richiesta del 40%.

Puglia. La sfida in questo caso è a 8. Oltre al governatore uscente, Michele Emiliano, esponente del PD, ci sono anche il principale sfidante Raffaele Fitto, ed alti sei candidati. Anche qui affluenza vicina al 40%.

Marche. Otto candidati pure qui, dove vanno eletti anche 30 consiglieri. Ha scelto di farsi da parte Luca Ceriscioli, governatore uscente.

Veneto. Luca Zaia concorre per un secondo mandato e deve vedersela contro Arturo Lorenzoni del PD ed Enrico Cappelletti del M5S. Affluenza superiore al 46% in questo caso.

Riguardo al referendum, il si fin da subito si assesta su circa il 60% in media rispetto al 40% del no. Se dovesse finire così, Camera e Senato vedranno ridursi i propri effettivi diben 345 rappresentanti. Da 630 a 400 per la Camera e da 315 a 200 per il Senato.

