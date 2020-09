Emma Marrone e Loredana Bertè insieme, bellezze rock impareggiabili – FOTO

Emma Marrone e Loredana Bertè felici e abbracciate per festeggiare il 70esimo compleanno della regina italiana del rock

Emma Marrone e Loredana Bertè insieme su Instagram. La foto fa il giro del web e incetta di like. Le due hanno cantato più volte insieme ma questa volta non lo sono per questioni lavorative ma personali.

Ieri è stato il compleanno di Loredana Bertè, una ricorrenza importante per la cantante che ha spento 70 candeline. Per lei gli anni non contano. Nonostante le difficoltà ha saputo sempre arrampicarsi alla vita e la musica è stata la sua grande compagna. Ha saputo reinventarsi ed entrare anche nel cuore dei più giovani con canzoni che negli ultimi anni sono diventate delle vere e proprie hits.

Loredana è nata lo stesso giorno di sua sorella Mimì, il 20 settembre e questo per lei è un ulterire legame a quella amata sorella che non c’è più. Alla festa per i suoi 70 anni c’era anche Emma.

LEGGI ANCHE -> Cristina D’Avena ancora più sexy, dopo il bikini arriva l’outfit da sera – FOTO

Emma Marrone e Loredana Bertè abbracciate, bellissime