Emma Marrone sulla malattia: “Ricordo la sensazione di rinascita”

Un anno fa Emma Marrone postava questa frase di John Lennon sui propri profili social: “La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani“. Aveva da poco pubblicato il singolo di lancio del nuovo album “Fortuna“, canzone scritta per lei da Vasco Rossi. Poi la notizia che la sconvolse e la costrinse allo stop. Non lo aveva comunicato apertamente, parlando solo di un problema di salute, ma chi la segue sa che in passato la cantante ha avuto a che fare con un tumore. Le sue parole inerenti alla “chiusura di un capitolo” sembravano far riferimento al suo ritorno. Un’operazione delicata che Emma superò con successo, tornando alla carica dopo alcune settimane di riposo. A un anno da quel momento la cantante ha voluto ricordarlo.

Emma Marrone sulla malattia: “Non dimentico lo sguardo spaventato della mia famiglia”

Condividendo proprio il post con il quale annunciò la notizia un anno fa Emma ha voluto ricordare uno dei momenti più difficili della sua vita e di quanto sia bello oggi poterne parlare con una serenità differente. “Non dimentico l’odore della paura, chi mi è stato vicino, le gambe molli, l’incapacità di respirare davvero e lo sguardo spaventato della mia famiglia“, ha raccontato la cantante che ha vissuto la sua vittoria come una rinascita. “Oggi tutto ha un peso diverso, niente può farmi davvero del male” ha dichiarato.

Quando si affronta qualcosa di simile cambia il modo di vedere le cose, la propria prospettiva di vita. “Ho aperto gli occhi e so cosa conta davvero“, ha detto Emma, che conclude dichiarando di “essere sveglia e più viva di prima“. Il mese scorso la cantante ha annunciato durante un’intervista di aver ricevuto la meravigliosa notizia di essere guarita, di aver superato l’ennesima sfida che la vita le ha posto davanti.

Oggi Emma sta bene e continua a lavorare senza sosta. È attualmente impegnata nella nuova edizione di X Factor come giudice, accanto a Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton e ha da poco pubblicato il nuovo singolo “Latina“, preannunciando forse l’uscita di un nuovo progetto discografico.

