Federica Nargi su Instagram: gambe da urlo e sorriso da infarto: bellissima – FOTO

Federica Nargi stende i fan con una foto meravigliosa. Gambe chilometriche in primo piano e sorriso smagliante: una dea.

Federica Nargi posa per Golden Point e i fan perdono la testa. La bellissima modella mostra delle gambe da urlo fasciate in dei collant che ne accompagnano le curve: un vero schianto.

La Nargi è una delle showgirl più amate della tv italiana. Ha compiuto i primi passi nel mondo dello spettacolo come velina di Striscia la Notizia insieme a Costanza Caracciolo, ora compagna di Bobo Vieri.

La Nargi ci ha messo davvero poco a far carriera: d’altronde la sua bellezza non può essere ignorata. Dopo Striscia ha cominciato a posare come modella, ha partecipato a Pechino Express (insieme a Costanza Caracciolo) per poi entrare nel mondo dello spettacolo, sia come attrice che come showgirl. Federica, infatti, ha condotto Colorado: in quell’occasione è stata molto apprezzata per la simpatia e professionalità.

Visualizza questo post su Instagram ✨✨✨#mylookofyesterday #september Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 7 Set 2020 alle ore 2:32 PDT

Federica Nargi e Alessandro Matri: un amore da favola