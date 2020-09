Fedez cambio look estremo, capelli rosa e verdi: è irriconoscibile. Il cantante ha annunciato un nuovo progetto pubblicando su Instagram uno scatto in cui ha un look totalmente diverso dal solito

“Bella Storia” è il nuovo progetto musicale di Fedez, che uscirà il 25 settembre. Non sappiamo ancora se si tratta di un singolo o di un album, ma i suoi fans sono comunque in fibrillazione. In particolar modo per lo scatto con cui ha annunciato questa nuova uscita: un cambio di look totale. Capelli rosa e verdi, con il simbolo della pace sulla nuca.

Fedez cambia look in occasione di un nuovo progetto: il web in delirio

Un annuncio inaspettato per i fans che lo seguono ogni giorno e che non lo avevano visto arrivare. “Ah, così, all’improvviso? Avvisa prima!” scrivono diversi fans sotto l’ultimo scatto, felicissimi di quanto rivelato dal cantante. D’altronde Federico è un ciclone e non si ferma mai: quest’estate ha conquistato il pubblico con ben due singoli, Le feste di Pablo e Bimbi per Strada. Ora che è arrivato settembre, e che sta pure giungendo al termine, Federico non si ferma e continua ancora su questa lunghezza d’onda. Dopo la pausa durata un bel po’ di tempo, i fans non possono che esserne felici.

