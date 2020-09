Splendida e capace di non stancare mai chi la vede in tv, Francesca Fialdini si impone per femminilità e capacità di stabilire empatia.

Dopo i trascorsi a ‘La Vita in Diretta’, Francesca Fialdini ha avuto modo di fare televisione in maniera diversa rispetto a quanto imposto dalla linea editoriale del programma di Rai 1. A lei la Tv di Stato ha affidato dall’anno scorso il contenitore domenicale ‘Da Noi…a Ruota Libera’, dove in ogni puntata ecco arrivare degli ospiti di eccezione.

A questo si aggiunge il suo stile gradevole ed estremamente piacevole, unito anche dalla splendida presenza che contraddistingue la 40enne telegiornalista di Massa. La quale spegnerà le candeline il prossimo 11 ottobre. Proprio il mese prossimo poi la bellissima e bravissima Francesca sarà impegnata anche in ‘Fame d’Amore’, trasmissione che tratta di disturbi alimentari e che andrà in onda su Rai 3. E c’è anche spazio per la Radio, con ‘Milledonne e un Uomo’, on air già da sabato 19 settembre su Rai 2.

Francesca Fialdini, bellissima ed elegantissima

La Fialdini è una donna come tante altre dovrebbero essere. Ovvero brillante, intelligente e con la quale è possibile parlare di tutto sempre in maniera gradevole. Senza contare poi la sua bellezza, che viene fuori in particolar modo sul suo profilo Instagram. Lì la toscana appare in tutto il suo splendore. Sempre con buongusto e con un sorriso che incanta.

Lei però ci tiene a sottolineare che il pubblico composto dai suoi ammiratori non è fatto solo da uomini. E con orgoglio ribadisce di piacere anche a molte donne, che la prendono come un esempio da seguire.

