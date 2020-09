La bellissima Giorgia Rossi è il volto calcistico più amato della televisione, ormai ha superato anche altre quotate ‘concorrenti’.

Ricomincia il campionato, e con il pallone e la Serie A torna anche Giorgia Rossi con ‘Pressing’. La 33enne telegiornalista romana è ormai il volto femminile di punta della redazione di Sport Mediaset. Ed è in assoluto al vertice della categoria in Italia, riuscendo ad essere più apprezzata anche di tanti mostri sacri uomini.

Merito della sua bellezza ed avvenenza direte voi. Certamente, rispondiamo noi. Ma non solo. Infatti Giorgia è anche molto preparata, sa dettare al meglio i tempi televisivi e possiede una capacità di esprimersi in maniera concisa e precisa. Inoltre non manca mai una bella battuta per alleggerire il clima o per sdrammatizzare, qualora se ne presenti l’occasione. Lei in tante interviste ha sempre sottolineato l’importanza della gavetta compiuta, nell’arrivare ad essere quello che è adesso.

Giorgia Rossi, nessuna è perfetta come lei