Le bellissime Giulia e Silvia Provvedi sanno sempre come fare per infiammare gli animi dei loro tanti followers. Le due appaiono in splendida forma.

Tra gemelli c’è una sintonia speciale. Ognuno che ha un fratello od una sorella che è la sua esatta copia sa di cosa stiamo parlando. Il rapporto è diverso più che in ogni altra situazione e molto spesso un gemello non riesce a stare lontano dall’altro.

Lo sanno bene LeDonatella, Giulia e Silvia Provvedi. Le due cantanti originari di Modena sono assolutamente inseparabili. E ce ne danno ancora una volta l’ennesima dimostrazione attraverso il loro profilo Instagram condiviso, che è pieno di scatti nelle quali le due 25enni si fanno vedere in pose conturbanti. E spesso al limite del troppo sensuale. Un aspetto che in passato ha fatto si che tutte e due ricevessero delle critiche. Ma questo è il loro modo di essere e di esprimersi. E loro amano mostrarsi così. Ora vediamo Giulia e Silvia Provvedi in vesti succinte, mentre si ritrovano ancora una volta a condividere l’obiettivo.

Giulia e Silvia Provvedi, l’ennesima foto caldissima

L’estate è caldissima anche a settembre inoltrato, e con l’autunno che è ormai iniziato. Tutto merito loro che si fanno vedere così, con delle profonde scollature, pelle liscia e lucente e sguardi penetranti. Entrambe sono bellissime e piacciono da morire ai loro fans. E Giulia e Silvia Provvedi sanno come fare per restare sulla cresta dell’onda.

In amore però tutte e due viaggiano su diverse frequenze. Mentre Giulia ha visto rinsaldarsi il proprio rapporto con Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, la neomamma Silvia ha dovuto salutare il suo ‘Malefix’ subito dopo il parto, in quanto le autorità lo hanno sottoposto ad arresto.

di Salvatore Lavino