Gli rubano le fedi a cinque giorni dalle nozze: ma il post su Facebook li salva

Una coppia di sposini è stata derubata delle fedi nuziali a cinque giorni dalle nozze. Raccontano la storia su Facebook: il ladro si impietosisce.

È successo a Roma, nel famoso quartiere della Garbatella. Ramona e Valerio, una coppia di sposini, stava per coronare il suo sogno d’amore, ma un ladro ha messo a rischio il giorno più bello della loro vita rubandogli le fedi.

Ecco com’è andata. La notte del 14 settembre la casa della sposa, in via Cabrini, viene svaligiata. Non c’era nessuno quel giorno: la ragazza e i genitori erano andati a Sulmona a ritirare le bomboniere.

Così, i ladri ne hanno approfittato. Via oro, argenteria, gioielli e…le fedi nuziali! Il cofanetto contenente gli anelli con cui i due sposini si sarebbero giurati amore eterno sparisce: viene portato via insieme a tutti gli altri averi della famiglia.

Ramona è disperata e chiama in lacrime il suo fidanzato. «Non sapevamo che fare, le nostre fedi erano particolari, abbiamo aspettato quasi due mesi per averle» spiegano. «Così abbiamo deciso di mettere degli annunci sui gruppi di zona, spiegando la nostra storia e cercando di colpire al cuore dei ladri» aggiunge la coppia.

Leggi anche -> Moglie mette il lassativo nella birra al marito: lo scherzo sfiora la tragedia

Il post che ha salvato il matrimonio

Detto fatto: il post fa il giro di Facebook, fino ad arrivare al ladro che stava per distruggere il loro sogno. Il racconto è stato tanto commovente da non lasciare indifferente il rapinatore che ha deciso di restituire gli anelli.

Venerdì sera, poco prima di cena, il citofono di Ramona comincia a suonare. «Una voce mi ha detto che c’era un pacco per me» dice la ragazza emozionata. E continua: «Ho pensato fosse un regalo per il matrimonio. Sono scesa e a terra c’era l’incarto di una torta. L’ho aperto e dentro ho trovato un piccolo millefoglie con il cofanetto delle mie fedi».

Tutto è bene quel che finisce bene: sabato i due ragazzi si sono sposati, con al dito le fedi prima sottratte. Anche questa volta ha vinto l’amore.

Leggi anche -> Ylenia Carrisi | il messaggio del fratello Yari ad anni di distanza | FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter