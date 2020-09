Ilary Blasi, la vera storia del tradimento di Totti con Flavia Vento

Al tempo in cui uscì, il gossip sulla presunta relazione tra Francesco Totti e Flavia Vento destò molto scandalo. Ilary Blasi lo ricorda con grande amarezza, ma come andò davvero?

Era il 2005 quando Francesco Totti veniva accusato da Corona di aver tradito l’allora fidanzata Ilary Blasi con Flavia Vento. Un gossip che destò molto scandalo, anche perché al tempo Ilary era incinta di 5 mesi e i due erano prossimi alle nozze. Un mese prima del fatidico “sì”, la Vento rilasciò un’intervista al settimanale GENTE nella quale si presentava come “sedotta e abbandonata”. Secondo quanto raccontato dalla showgirl, il capitano della Roma aveva insistito per trascorrere una notte con lei. Ma come andò davvero?

Francesco Totti e Ilary Blasi, la vera storia dietro al tradimento

Durante una puntata di Porta a Porta di molti anni fa, l’allora direttore della rivista Novella Duemila chiese alla Vento perché avesse deciso di parlare proprio alla vigilia delle nozze. Lei scoppiò in lacrime, raccontando di essere stata spinta a farlo per calamitare l’attenzione su di sé. Una tecnica molto in voga al tempo, brevettata da Lele Mora.

Ma a conferma di quanto già sospettato da molti intervenne anche Totti, che nella sua autobiografia volle far chiaro sull’accaduto.

“La verità è che ho conosciuto Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’era” raccontò il calciatore. “Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare”.

Poi un secondo incontro, a breve distanza dal primo. “La settimana successiva sono con gli amici […].Mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Me ne vado a casa a dormire. Ecco, nella sua versione quella è la notte incriminata”.

Una versione che sembra essere stata provata numerose volte nel corso degli anni. Al di là delle prove materiali, comunque, ciò che conta davvero è che Ilary Blasi decise di credere al futuro marito e le nozze si celebrarono. Da allora la coppia è più unita che mai.

