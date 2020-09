Una donna è caduta dal finestrino dell’auto sulla M25, autostrada molto trafficata di Londra, nel tentativo di girare un video da pubblicare sui social.

Un drammatico incidente si è consumato lungo la M25, autostrada molto trafficata di Londra. Secondo quanto ricostruito dalla polizia britannica, una donna si sarebbe sporta dal finestrino dell’auto ed è finita sull’asfalto. La donna, di cui non sono state diffuse le generalità, avrebbe compiuto l’imprudente gesto per girare un video da pubblicare successivamente sui social. Per fortuna, l’automobilista non ha riportato ferite, nonostante abbia rischiato seriamente di perdere la vita. L’episodio è stato reso noto dal Dipartimento della Polizia di Surrey sul proprio profilo Twitter che ha pubblicato la foto del finestrino dell’auto da cui è caduta la donna.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i paramedici che hanno soccorso la donna che, fortunatamente non ha riportato ferite, ma solo un grave spavento. Un vero “colpo di fortuna”, come lo descrivono gli agenti della polizia stradale di Surrey, per la donna che sarebbe potuta anche essere rimasta schiacciata ed uccisa dalle numerose auto in transito sulla corsia dell’autostrada.

A rendere noto quanto accaduto sono stati gli stessi agenti della Polizia di Survey attraverso un post pubblicato su Twitter, in cui hanno descritto i fatti ed hanno pubblicato la foto del finestrino dell’auto aperto dal quale la donna è caduta. Il post si è chiuso con l’hashtag #nowords, “senza parole”.

The front seat passenger was hanging out the car whilst filming a SnapChat video along the #M25. She then fell out the car and into a live lane.

It is only by luck she wasn’t seriously injured or killed.#nowords

2846 pic.twitter.com/b7f1tPJTEb — Roads Policing Unit (RPU) – Surrey Police – UK (@SurreyRoadCops) September 19, 2020

Numerosi i commenti degli utenti che hanno manifestato la propria rabbia per gesti simili che possono trasformarsi in tragedie sulle strade. “La cosa peggiore –scrive un utente- è che se fosse stata travolta da un’auto, il povero conducente avrebbe dovuto convivere con quanto accaduto per il resto della sua vita“.

