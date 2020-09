Ludovica Pagani, maglia della nazionale addosso, sotto non ha niente FOTO

Ludovica Pagani, maglia della nazionale addosso, sotto non ha niente. La giornalista sta facendo girare la testa a tutti i suoi followers con gli scatti che pubblica su Instagram

Ludovica Pagani è una delle donne di Instagram più amate del web. Bellissima e seguitissima da Instagram da ben quasi tre milioni di persone, posta tutti i giorni scatti meravigliosi e sprazzi di vita quotidiana. Il 2020 è stato l’anno in cui ha raggiunto l’apice del successo, e in cui ha ricevuto tantissimi consensi sui social. Ogni scatto riceve sempre migliaia di likes e commenti: che dire, è sicuramente una delle più apprezzate di questi ultimi nove mesi.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | la pettinatura che sconvolge Instagram | FOTO

Ludovica Pagani bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, la foto è spettacolare

La vediamo spesso nel mondo dello sport, ma lo sport non è soltanto una sua passione “lavorativa”, lo pratica anche. Infatti pubblica spesso sui social video in cui si allena e ogni foto e filmato riceve sempre tantissimi likes. D’altronde Ludovica è una donna bellissima e merita tutta l’affluenza che ottengono i suoi scatti sui social. L’ultimo in particolare ha fatto girare la testa ai suoi fans: addosso ha solo una maglia della nazionale, in occasione di un give away per poterla vincere.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO

I commenti sotto le sue foto non si sono fatti attendere. “Ma con questo give away è possibile vincere anche te, oltre alla maglietta?” gli chiede un utente, affascinato. “Sei davvero, davvero bellissima”.