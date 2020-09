Scatti Martina Colombari Instagram, la moglie di Alessandro Costacurta continua ad essere tra le donne più belle che ci siano.

Visualizza questo post su Instagram Ultimo saluto a questa strana estate 2020 #covidsummer Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 20 Set 2020 alle ore 12:36 PDT

Strepitosamente bella, per Martina Colombari Instagram fa da cassa di risonanza per quella che la sua magnifica presenza. La romagnola, che nel 1991 vinse giovanissima la corona di Miss Italia, ha compiuto 45 anni nel cuore dell’estate.

LEGGI ANCHE –> Giorgia Rossi | l’aspetto più bello del calcio italiano | ‘Sei la migliore’ FOTO

Eppure non sembra proprio dimostrare questa età. Lei è magnifica, scintillante come una stella e con un sorriso radioso in grado di conquistare tutti. Ora si mostra mentre corre con indosso un costume rosso e con in mano un salvagente, proprio come in tanti di noi hanno potuto vedere nel corso del famosissimo telefilm cult ‘Baywatch’. Corpo perfetto, fisico tonico, un sorriso che incanta.

LEGGI ANCHE –> Francesca Fialdini | come sedurre col sorriso e con la mente | FOTO

Martina Colombari, seduzione al massimo su Instagram