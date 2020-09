Marvel, arriva il trailer della prima, attesissima serie tv – VIDEO

Si chiamerà WandaVision e sarà la prima serie tv dell’Universo Marvel. Scoprite tutte le novità contenute nel trailer.

Si chiamerà WandaVision e sarà la prima serie tv targata Marvel. Fino ad ora, infatti, il marchio ha portato i suoi supereroi unicamente sul grande schermo. Il nuovo progetto arriva in collaborazione con Disney+, che si occuperà della distribuzione della serie e vede come protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Bettany vestirà i panni di Visione, androide supereroe già presente in tutti i precedenti film di Iron Man e in alcuni capitoli della saga Avangers. Contestualmente la Olsen -sorella minore delle gemelle Mary Kate e Ashley- vestirà i panni di Wanda Maximoff, anche lei dotata di superpoteri.

Marvel, rilasciato il trailer di WandaVision

Nel trailer realizzato parzialmente in bianco e nero possiamo vedere i due protagonisti condurre una vita semi-normale, nella quale tuttavia i loro super poteri giungono a complicare le cose. Poco si sa al momento dell’ulteriore evoluzione della serie, ma i fan sono stati allertati da una casting call per due bambini di 6 mesi, presumibilmente i futuri figli dei protagonisti. La data di rilascio, inizialmente fissata per metà del 2020, slitterà con molta probabilità all’inizio del 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus.

Secondo le prime indiscrezioni, WandaVision si riallaccerà agli eventi di Avengers Endgame, secondo un sistema di collegamenti a rete già noto al pubblico della Marvel ed aprirà la strada ad un nuovo ciclo narrativo. Pietra miliare della nuova era sarà Black Widow, film che indagherà il passato della Vedova Nera.

