Moglie mette il lassativo nella birra al marito: lo scherzo sfiora la tragedia. Quello che è accaduto ha lasciato l’uomo davvero con l’amaro in bocca: e be’, non solo!

Meglio soli che male accompagnati. Se dicono che il matrimonio sia la tomba dell’amore, questa storia stava davvero per sfiorare la tragedia. Di solito moglie e marito possono non andare d’accordo, o uno dei due può avere delle abitudini che l’altro non approva. Questo è quello che è accaduto in una coppia. Si amano, ma lei non riesce a sopportare il fatto che lui sia così tanto dipendente dalla birra. Così, un bel giorno, ha preso una decisione. E qui si è sfiorata la tragedia.

Moglie mette lassativo nella birra del marito: quello che succede dopo è orribile

Per evitare che il marito continuasse a bere troppa birra, ha iniziato a mettergli il lassativo nel bicchiere. L’uomo puntualmente correva in bagno per evacuare, poi tornava e continuava a bere. Infatti, aveva annunciato alla moglie che avrebbe cominciato a bere vicino alla porta del bagno. Il piano della moglie non ha proprio funzionato: almeno fino a quando lei non ha deciso di aumentare la dose. A questo punto lui ha cominciato a stare malissimo, era disidratato e aveva forti dolori, tanto da non riuscire più a sedersi. Alla fine, è andato in ospedale e i medici lo hanno convinto a rinunciare all’alcol.

