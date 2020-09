Paola Di Benedetto, fisico mozzafiato | Sempre in forma | Splendida FOTO

Paola Di Benedetto lascia i suoi numerosissimi fan a bocca aperta grazie a queste due foto pubblicate tramite il proprio profilo Instagram

Paola Di Benedetto è al centro del gossip. Negli ultimi giorni si sta parlando della sua relazione con Federico Rossi. Secondo la famosa influencer Deianira Marzano, tra i due tirerebbe aria di crisi. Infatti il cantante del duo Benji & Fede sarebbe apparso in una foto in compagnia di un’altra donna.

Deianira aveva postato una storia all’interno del suo profilo, in cui era presente anche uno screenshot giunto dai suoi messaggi privati. Un utente riferisce di aver osservato Federico Rossi assieme ad un’altra ragazza al celebre night club di Rimini, Pascià. Inoltre l’artista avrebbe addirittura fatto un privé con la giovane. Insomma potrebbe non essere un periodo felice per la coppia.

LEGGI ANCHE —> Elettra Lamborghini in tv fa faville, esplosiva come sempre – FOTO

Paola Di Benedetto, voci di gossip non le tolgono il sorriso | Fisico da togliere il fiato – FOTO