Choc a Roma, dove nella mattinata di ieri è stato trovato un cadavere nei pressi della zona Tiburtina. A scoprire il corpo, nel piazzale Giovanni Spadolini, sono stati alcuni amici dell’uomo, un 38enne senza fissa dimora, ritrovato senza vita. Accortisi che il 38enne non respirava, gli amici hanno lanciato l’allarme contattando i soccorsi del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del clochard. Intervenuti per gli accertamenti di legge gli agenti di polizia del commissariato Sant’Ippolito che hanno avviato le indagini sul caso. Ancora da chiarire quali siano le cause della morte del senzatetto.

Un clochard di 38 anni è stato ritrovato senza vita nella mattinata di ieri, domenica 20 settembre, da alcuni amici a Roma. Il tragico ritrovamento è avvenuto nel piazzale Giovanni Spadolini, nei pressi della stazione Tiburtina, intorno alle 11. Secondo quanto riferito dalla redazione di Fanpage, i conoscenti del 38enne senza fissa dimora si sono accorti che quest’ultimo non respirava più ed immediatamente hanno lanciato l’allarme.

In pochi minuti sul posto è arrivato il personale sanitario del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso ed hanno avvertito la polizia. Sul posto sono, dunque, intervenuti gli agenti del commissariato Sant’Ippolito che hanno fatto scattare le indagini e la scientifica per gli accertamenti.

Stando a quanto riferito agli investigatori da alcuni testimoni, riporta Fanpage, l’uomo era andato a dormire presso lo spiazzale, dove è stato ritrovato senza vita, la sera precedente, e nulla avrebbe fatto presagire quanto accaduto.

La salma del senzatetto, riporta Fanpage, è adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre nelle prossime ore ulteriori accertamenti per risalire alle cause del decesso. Non è chiaro se si possa essere trattato di una morte per cause naturali.

