Romina Power: ecco dove vive oggi – FOTO

Romina Power, la cantante amata da generazioni di italiani, oggi ha 68 anni. Dove vive? La casa la rispecchia al 100%.

Romina Power è uno dei personaggi più amati e seguiti del mondo dello spettacolo. La bellissima cantante che per anni è stata compagna di Al Bano – sia a lavoro che a casa – oggi ha 68 anni.

Eppure continua ad essere sulla cresta dell’onda: Romina è spesso ospite nei salotti televisivi italiani più in voga.

Nonostante la sua vita privata sia spesso al centro del gossip nostrani, non tutti sanno com’è la casa dell’artista. Dove vive, oggi?

In molti si chiedono come si è sistemata Romina dopo aver lasciato Cellino San Marco.

Romina Power: una casa fatta apposta per lei

Mistero risolto! È la stessa Romina a darci qualche indizio sulla sua dimora. La sua casa sembra rispecchiarla completamente: arredi moderni, trionfo di colori, tessuti e ogni tipo di palette.

Insomma, semplice, allegra e deliziosa: la casa di Romina Power è proprio come lei. Eppure, non mancano oggetti classici e introvabili, che danno alla casa un’atmosfera elegante e sofisticata.

D’altronde – non bisogna dimenticarlo – Romina Power ha girato il mondo, entrando in contatto con stili diversi. Stilie culture che sono entrati a far parte della sua personalità e di tutto quello che la circonda: dai caftani orientali all’arredamento etnico.

