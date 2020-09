Romina Power, la rabbia della cantante esplode sui social

Romina Power continua a gridare la sua rabbia sui social. La cantante utilizza la sua notorietà per lanciare un messaggio importante.

Ormai da mesi Romina Power sta combattendo una battaglia cruciale per la sua terra. Seppur originaria di Los Angeles, la cantante naturalizzata italiana vive con molta devozione il legame che la unisce alla Puglia (ed al Salento, in particolare). Le coste pugliesi sono state una costante nella sua vita, sin da quando, giovanissima, convolò a nozze con Albano Carrisi. I due si trasferirono nella tenuta di lui a Cellino San Marco (Brindisi) e qui crebbero insieme i loro quattro figli. Anche dopo la separazione con Albano, Romina ha sempre serbato un grande affetto per la terra che l’ha tanto calorosamente accolta. Per questo sfrutta oggi la sua notorietà per condividere un importante messaggio sui social. Clicca su “successivo” per scoprire di cosa si tratta!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Zodiaco, un pregio per ogni segno: scopri qual è il tuo

Romina Power, la sua battaglia continua