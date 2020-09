Rosalinda Celentano combatte contro la depressione da anni

Rosalinda Celentano soffre di depressione dall’adolescenza, la ragione risiede nel suo orientamento sessuale

La terza figlia di Celentano e Claudia Mori ha avuto un passato difficile. Nel periodo della sua adolescenza la ragazza ha scoperto che le piacevano le donne e da lì è iniziata una forma depressiva che la accompagna tutt’ora nella vita. Rosalinda aveva accettato il suo orientamento, tuttavia temeva la reazione dei genitori. Compiuti i 18 anni Claudia, la madre di Rosalinda ha trovato la figlia a baciare un’amica e pare che non l’abbia presa bene. La Mori infatti ha avuta una reazione brutta e le ha confessato che piuttosto di avere una figlia lesbica, preferiva una stanza vuota.

Parole dure e dolorose per una ragazzine che ha appena capito il suo orientamento sessuale. Il rifiuto dei genitori è lo scoglio più grande per chi fa outing, e la reazione della Mori certo non ha aiutato la mente già turbata della giovane. Rosalinda in un’intervista ha spiegato che per un periodo i suoi genitori non l’hanno accettata e lei si sentiva bloccata. Claudia Mori ha un’altra versione dei fatti, ma lei stessa ammette di aver sbagliato più volte con la figlia.

Rosalinda Celentano e la fine della storia con Simona Borioni

Le problematiche affrontate da Rosalinda hanno fatto sì che lei sviluppasse una reazione terribile, la depressione. E la donna ha scelto la maniera peggiore per affrontarla buttandosi nell’alcol. La Celentano era dipendente dall’alcol ma ora ne è uscita del tutto fortunatamente. Anche le incomprensioni con i genitori si sono risolte al meglio, ed oggi il loro rapporto è buono.

La Mori anni fa aveva ammesso che avrebbe voluto dire alla figlia prima, che per loro non cambiava nulla il fatto che lei amasse le donne. La moglie di Celentano ha anche rivelato che temevano il giudizio della gente, che non avrebbero capito e questo avrebbe reso la vita della figlia difficile e che sarebbe stata discriminata.

Rosalinda Celentano in questi anni è stata fidanzata con Simona Borioni, fino al 2014 sono state insieme dopodiché non è stato reso più noto nulla sulla coppia. Ad oggi non si sa niente sulla vita sentimentale della figlia di Celentano.

