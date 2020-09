Un uomo spara al figlio e si suicida, la tragedia è avvenuta tra il 20 ed il 21 settembre 2020. La donna che stava con lui scrive questo.

Desta enorme tristezza ed arreca tanto dolore quanto accaduto a Rivara, in provincia di Torino, con un padre di famiglia che spara al figlio e si suicida. L’uomo aveva 47 anni e ha ammazzato a sangue freddo il proprio bambino di soli 11.

La madre dell’adolescente, sui social network, commenta con strazio indicibile quanto accaduto. “Non avrei mai immaginato che Claudio potesse fare del male a nostro figlio. Se mai ho pensato che potesse fare del male a qualcuno, immaginavo ne avrebbe fatto a me. Non ad Andrea, non a nostro figlio”, scrive la donna. La scoperta di quanto avvenuto l’ha fatta alle 02:00 del mattino tra domenica 20 e lunedì 21 settembre. Gli inquirenti hanno accertato che la pistola utilizzata dall’uomo per sparare al figlio era detenuta in maniera illegale.

Spara al figlio e si suicida, era stato lasciato dopo 12 anni

Il delitto è accaduto in nottata, evidentemente come gesto estremo per la frustrazione di avere visto una storia d’amore finire dopo 12 anni. Lei scrive di avere accettato dei compromessi per consentire all’uomo di potere stare con il ragazzino. Scegliendo di evitare delle guerre come invece a volte avviene tra persone impegnate in una relazione e che poi si lasciano in totale ostilità. Facendo pesare la cosa anche agli eventuali figli.

L’ultima volta che la mamma ha visto suo figlio è avvenuta alle 18:00 di domenica 20. Poi l’ex non ha rispettato l’orario concordato per riportarle il figlio a casa, e da lì la tragedia.

