Dal 19 ottobre anche Poste Italiane S.p.a. sarà attiva sul fronte della cessione del credito derivante dall’applicazione del superbonus al 110% per i lavori di ristrutturazione che permettano un salto di due classi energetiche.

Poste Italiane farà parte dei soggetti attivi nel campo delle cessioni dei crediti relativi ai lavori di ristrutturazione rientranti nel superbonus 110%.

Già da oggi, inoltre, è attiva per quanto riguarda il bonus vacanze per le imprese.

Due saranno i canali disponibili per la cessione del credito con Poste Italiane: la piattaforma online e gli sportelli presenti nel territorio.

Il meccanismo di cessione del credito che Poste Italiane metterà in atto dal 19 ottobre in poi prevede il rimborso dei costi già sostenuti da imprese e privati e non è aperto a tutti.